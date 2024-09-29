Единственный депутат-коммунист Александровской думы вступил во фракцию «Единая Россия»

Соответствующее решение имеется в распоряжении редакции. Всего во фракцию партии власти вошли 14 из 15 депутатов думы. Единственный депутат, не вошедший в состав этого объединения, — представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Радченко.
Индивидуальный предприниматель Елена Сидорова была выдвинута КПРФ в округе № 4. Она одержала победу над кандидатом от «Единой России», учителем МБОУ «Базовая средняя общеобразовательная школа № 1» Татьяной Миковой. За госпожу Сидорову проголосовали 237 человек, госпожу Микову поддержали 210 человек.
Напомним, в прошлом созыве в Александровской думе работало 9 из 15 депутатов от КПРФ. По итогам этих выборов «Единая Россия» получила 12 мест и получила под контроль парламент Александровска. Главой представительного органа избран предприниматель Владимир Косожихин. На выборах он был выдвинут партией «Единая Россия», победил по округу № 5.
Думу прошлого созыва возглавляла представитель КПРФ, заведующая окружной библиотекой Людмила Белецкая.