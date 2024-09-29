Единственный депутат-коммунист Александровской думы вступил во фракцию «Единая Россия»

Напомним, в прошлом созыве в Александровской думе работало 9 из 15 депутатов от КПРФ. По итогам этих выборов «Единая Россия» получила 12 мест и получила под контроль парламент Александровска. Главой представительного органа избран предприниматель Владимир Косожихин. На выборах он был выдвинут партией «Единая Россия», победил по округу № 5.