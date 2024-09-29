Хабаровский край продолжает помогать городу Дебальцево

В городе губернатор проверил, как идет восстановление социальных объектов, которые ведет регион и осмотрел уже готовые. Оценивая работы, главы обсудили планы на предстоящий год. Так, Дмитрий Демешин побывал на площадке ФОКа «Локомотив», которое разрушали дважды. Сейчас его снова восстанавливают. Он оценил работы и пообщался со строителями. Также в графике был многоквартирный дом, который капитально отремонтируют в прошлом году.