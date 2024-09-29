Хабаровский край продолжает помогать городу Дебальцево

Хабаровский край продолжить шефствовать над городом Дебальцево ДНР. Во время рабочей поездки губернатор региона Дмитрий Демешин подписал с главой города Сергеем Желновачем новое соглашение о сотрудничестве. Этот документ направлен на реализацию планов перспективного развития города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В городе губернатор проверил, как идет восстановление социальных объектов, которые ведет регион и осмотрел уже готовые. Оценивая работы, главы обсудили планы на предстоящий год. Так, Дмитрий Демешин побывал на площадке ФОКа «Локомотив», которое разрушали дважды. Сейчас его снова восстанавливают. Он оценил работы и пообщался со строителями. Также в графике был многоквартирный дом, который капитально отремонтируют в прошлом году.
Кроме того, глава региона побывал в детском саде № 8 «Звездочка», который отремонтировали в этом году благодаря поддержке Хабаровского края. В знак дружбы и долгосрочного сотрудничества Дмитрий Демешин подарил городу сибирский кедр. Главы высадили его во дворе дошкольного учреждения.
Кроме того, Хабаровский край закончил восстанавливать вторую и пятую школы к началу нового учебного года. Ребята смогли сесть за парты. А еще в городе привели в порядок пять участков улично-дорожной сети.