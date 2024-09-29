WP: Вашингтон рекомендовал Израилю не проводить наземную операцию в Ливане

Один из высокопоставленных чиновников США рассказал WP, что США готовятся к ряду возможных ответных ударов по Израилю, в том числе со стороны йеменских хуситов. Собеседник газеты добавил, что США также видят большую угрозы для Израиля в возможных атаках Ирана в качестве ответа на убийство генсека «Хезболлы». По словам источника, США также ожидают нападений на американские войска в регионе.