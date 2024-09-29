WP: Вашингтон рекомендовал Израилю не проводить наземную операцию в Ливане

Газета отмечает, что американское правительство рекомендовало Израилю отказаться от планов проводить наземную операцию в Ливане.
Один из высокопоставленных чиновников США рассказал WP, что США готовятся к ряду возможных ответных ударов по Израилю, в том числе со стороны йеменских хуситов. Собеседник газеты добавил, что США также видят большую угрозы для Израиля в возможных атаках Ирана в качестве ответа на убийство генсека «Хезболлы». По словам источника, США также ожидают нападений на американские войска в регионе.
Накануне ABC News со ссылкой на американского чиновника передавало, что армия Израиля готовится к «ограниченному наземному вторжению» в Ливан. Собеседник агентства говорил, что Израиль отверг предложение о кратковременном прекращении огня и перестал поддерживать связь с администрацией президента США.
27 сентября Израиль нанес авиаудар по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте, в результате атаки погиб генсек движения Хасан Насралла. Ливанское движение подтвердило гибель генсека. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что гибель генсека — это необходимое условие для возвращения домой эвакуированных жителей севера Израиля.