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WP: Вашингтон рекомендовал Израилю не проводить наземную операцию в Ливане

Власти США ожидают ответных действий со стороны движения «Хезболла» в отношении Израиля на фоне убийства генсека ливанской группировки Хасана Насраллы, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Источник: AP 2023

Газета отмечает, что американское правительство рекомендовало Израилю отказаться от планов проводить наземную операцию в Ливане.

Один из высокопоставленных чиновников США рассказал WP, что США готовятся к ряду возможных ответных ударов по Израилю, в том числе со стороны йеменских хуситов. Собеседник газеты добавил, что США также видят большую угрозы для Израиля в возможных атаках Ирана в качестве ответа на убийство генсека «Хезболлы». По словам источника, США также ожидают нападений на американские войска в регионе.

Накануне ABC News со ссылкой на американского чиновника передавало, что армия Израиля готовится к «ограниченному наземному вторжению» в Ливан. Собеседник агентства говорил, что Израиль отверг предложение о кратковременном прекращении огня и перестал поддерживать связь с администрацией президента США.

27 сентября Израиль нанес авиаудар по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте, в результате атаки погиб генсек движения Хасан Насралла. Ливанское движение подтвердило гибель генсека. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что гибель генсека — это необходимое условие для возвращения домой эвакуированных жителей севера Израиля.