Узбекистан и Китай расширяют кооперационные связи между регионами — подробности

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. С целью расширения кооперационных связей между регионами Узбекистана и Китая, делегация предпринимателей Риштанского района Ферганской области посетила китайскую провинцию Гуандун, сообщает ИА «Дунё».
В ходе визита члены делегации провели переговоры с вице-президентом торгового комплекса LIUHUA Пин Чаном, президентом Ассоциации инвестиций частных предприятий Дунгуаня Цзянь Чжаном, а также встретились с представителями компании «Guangdong Paiyi Ceramics Co., Ltd.».
«Как отмечается, стороны обменялись идеями относительно организации выставки ремесленных изделий из Риштана в Китае, а также рассмотрели возможность открытия торговых домов двух сторон на территориях друг друга».
Вместе с тем делегаты посетили предприятие «Guangdong Paiyi Ceramics Co., Ltd.» где ознакомились с производственным процессом и обсудили вопросы налаживания взаимного сотрудничества по улучшению качества риштанской керамики.
На встрече с Цзянь Чжаном, президентом Ассоциации инвестиций частных предприятий Дунгуаня, которая была создана в 2014 году и сегодня объединяет более 600 компаний, стороны договорились организовать взаимные бизнес-миссии, открыть торговые дома и совместно реализовывать инвестиционные проекты.
Между администрацией Риштанского района и Ассоциацией подписано соглашение об установлении стратегического сотрудничества.