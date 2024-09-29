Узбекистан и Китай расширяют кооперационные связи между регионами — подробности

На встрече с Цзянь Чжаном, президентом Ассоциации инвестиций частных предприятий Дунгуаня, которая была создана в 2014 году и сегодня объединяет более 600 компаний, стороны договорились организовать взаимные бизнес-миссии, открыть торговые дома и совместно реализовывать инвестиционные проекты.