ЦАХАЛ объяснила ликвидацию Насраллы «огромным арсеналом оружия»

Израильский премьер Беньямин Нетаньяху назвал Насраллу «стержнем оси, главным двигателем оси зла Ирана» (Тегеран поддерживает ливанскую группировку). «Он и его люди были архитекторами плана по уничтожению Израиля. Он не только управлялся Ираном, но и сам часто управлял Ираном», — убежден Нетаньяху.