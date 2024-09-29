Рыженков: тысячи украинцев бегут в Беларусь из «благополучной Европы»

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Из Европы в Беларусь бегут десятки тысяч украинцев, заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По его словам, с момента начала военного конфликта только через белорусско-европейскую границу в республику прибыло более 250 тысяч украинцев. Согласно статистике Государственного пограничного комитета, в последнее время в Беларуси ежемесячно встречают 12−15 тысяч украинских беженцев.
«Вот так из благополучной Европы сегодня бегут. Бегут явно не к “агрессорам”.
Министр отметил, что число прибывших украинцев в разы больше, чем количество беженцев через границу Беларуси и ЕС.
По данным ГПК на 27 сентября 2024 года, с начала года в Беларусь прибыло более 101 тысячи граждан Украины. Большая часть — порядка 80 тысяч — приехала транзитом через Польшу.
В сентябре 2022 года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому граждане, прибывшие с Украины, уравнены в правах с гражданами Беларуси.
Помимо того, в апреле 2024 года «Белавиа» запустила рейс из Бреста в Москву. Особенно важным этот маршрут стал для украинских граждан, которые попасть в Россию по воздуху могут только через аэропорт Шереметьево.