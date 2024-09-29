Еще одна страна примет участие в саммите БРИКС в Казани

На вопрос о том, получила ли западноафриканская страна приглашение, он ответил утвердительно. В то же время Перейра отметил, что уровень участия пока не определен. Он выразил мнение, что сотрудничество с БРИКС может стать для Гвинеи-Бисау оптимальным путем к решению своих экономических проблем.