Трентон
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе восхитились одной деталью после выступления Лаврова в ООН

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Очередь к министру иностранных дел России Сергею Лаврову после выступления в ООН свидетельствует об ослаблении влияния Запада, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Источник: Мария Захарова

«Изолированная Россия». Еще одна фантазия ослабленной западной гегемонии", — написал он.

В субботу глава МИД России принял участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН. Закончив выступление на общих дебатах, Лавров направился на пресс-конференцию.

Как отметила официальный представитель министерства Мария Захарова, к нему выстроилась очередь из представителей различных стран, желающих пожать ему руку.