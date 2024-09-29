На Западе восхитились одной деталью после выступления Лаврова в ООН

«Изолированная Россия». Еще одна фантазия ослабленной западной гегемонии", — написал он.
Как отметила официальный представитель министерства Мария Захарова, к нему выстроилась очередь из представителей различных стран, желающих пожать ему руку.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Очередь к министру иностранных дел России Сергею Лаврову после выступления в ООН свидетельствует об ослаблении влияния Запада, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
«Изолированная Россия». Еще одна фантазия ослабленной западной гегемонии", — написал он.
Как отметила официальный представитель министерства Мария Захарова, к нему выстроилась очередь из представителей различных стран, желающих пожать ему руку.