Гвинея-Бисау примет участие в саммите БРИКС в Казани. О положительном ответе на приглашение заявил глава МИДа западноафриканской страны Карлос Перейра.
«Я не знаю, на каком уровне [ожидается участие в саммите], но мы будем присутствовать», — цитирует дипломата РИА Новости.
В мае текущего года президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посещал с рабочим визитом Казань. Глава Татарстана Рустам Минниханов тогда предложил создать рабочую группу по сотрудничеству республики и Гвинеи-Бисау.
Саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября. Столица Татарстана примет около 20 тысяч гостей.