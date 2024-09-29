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Гвинея-Бисау примет участие в саммите БРИКС в Казани

Об этом сообщил глава МИДа западноафриканской страны.

Источник: Комсомольская правда

Гвинея-Бисау примет участие в саммите БРИКС в Казани. О положительном ответе на приглашение заявил глава МИДа западноафриканской страны Карлос Перейра.

«Я не знаю, на каком уровне [ожидается участие в саммите], но мы будем присутствовать», — цитирует дипломата РИА Новости.

В мае текущего года президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посещал с рабочим визитом Казань. Глава Татарстана Рустам Минниханов тогда предложил создать рабочую группу по сотрудничеству республики и Гвинеи-Бисау.

Саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября. Столица Татарстана примет около 20 тысяч гостей.

БРИКС