Над Россией сбили больше 120 дронов. Военная операция на Украине, день 949-й

8:20 Минобороны показало боевую работу самоходных пушек «Гиацинт-С» на Западном направлении:
8:15 В деле экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова может появиться обвинение в создании ОПГ — источник ТАСС в правоохранительных органах.
В таком случае ему грозит по ст. 210 УК до 20 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн рублей.
8:10 В Воронеже «падающий беспилотник» попал в жилую многоэтажку, начался пожар, его уже потушили — глава региона Александр Гусев.
Всего в городе вспыхнуло несколько возгораний из-за дронов, о пострадавших не сообщается.
8:05 ❗За ночь над Россией и Азовским морем уничтожили 125 дронов — Минобороны.
Из них 67 перехвачены над Волгоградской областью, 17 — над Белгородской, 17 — над Воронежской, 18 — над Ростовской, по одному над Брянской и Курской областями и Краснодарским краем, три над акваторией Азовского моря.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 949-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.