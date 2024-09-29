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Над Россией сбили больше 120 дронов. Военная операция на Украине, день 949-й

Над семи регионами России и Азовским морем за ночь сбили 125 дронов. В Воронеже беспилотник попал в многоэтажку, начался пожар. В деле экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова и других фигурантов о взяточничестве может появиться обвинение в создании ОПГ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

8:20 Минобороны показало боевую работу самоходных пушек «Гиацинт-С» на Западном направлении:

8:15 В деле экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова может появиться обвинение в создании ОПГ — источник ТАСС в правоохранительных органах.

В таком случае ему грозит по ст. 210 УК до 20 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн рублей.

8:10 В Воронеже «падающий беспилотник» попал в жилую многоэтажку, начался пожар, его уже потушили — глава региона Александр Гусев.

Всего в городе вспыхнуло несколько возгораний из-за дронов, о пострадавших не сообщается.

8:05 ❗За ночь над Россией и Азовским морем уничтожили 125 дронов — Минобороны.

Из них 67 перехвачены над Волгоградской областью, 17 — над Белгородской, 17 — над Воронежской, 18 — над Ростовской, по одному над Брянской и Курской областями и Краснодарским краем, три над акваторией Азовского моря.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 949-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.