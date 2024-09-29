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Избирательный участок в Лондоне готовится к референдуму по строительству АЭС в Казахстане

Республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, который пройдет 6 октября, в Великобритании начнется и завершится несколько позже. Это связано с тем, что Лондон отстает от Астаны на четыре часа, сообщает агентство Kazinform.

Источник: Kazinform

Избирательный участок № 376 будет находиться в здании посольства Казахстана в Великобритании. Внутри участка разместят информационный стенд о референдуме и урну для голосования. Члены комиссии обеспечат соблюдение всех правил.

Как показывает опыт предыдущих выборов, количество избирателей увеличивается ближе к полудню, поскольку казахстанцы, прибывающие из разных частей Великобритании, чаще всего приходят к этому времени.

Ожидается, что основную часть участников референдума составят студенты, так как именно они традиционно проявляют высокую активность. Также на участок придут казахстанцы, временно проживающие в Великобритании, туристы и те, кто находится в командировках.

— Подготовка к республиканскому референдуму идет полным ходом. Для аккредитованных журналистов будут созданы все условия для освещения этого важного события, — сообщил председатель избирательной комиссии участка № 376 Руслан Карабулов.

Избирательный участок откроется в 7.00 по местному времени, а голосование завершится в 20.00, после чего члены комиссии приступят к подсчету голосов.

энергетика