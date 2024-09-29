Избирательный участок в Лондоне готовится к референдуму по строительству АЭС в Казахстане

Республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, который пройдет 6 октября, в Великобритании начнется и завершится несколько позже. Это связано с тем, что Лондон отстает от Астаны на четыре часа, сообщает агентство Kazinform.