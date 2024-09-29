Захарова прокомментировала новую блокировку сайтов российских СМИ в Молдове

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Новый виток в кампании против российских СМИ стал «сигналом для послушных вассалов» Вашингтона и Брюсселя, в результате чего 26 сентября в Молдове был заблокирован доступ к сайтам агентства «РИА Новости», «Независимой газеты», «Телерадиокомпании Крым» (АНО ТРК «Крым»), «Крымской газеты» и ряда других российских информресурсов. Так охарактеризовала ситуацию с очередным закрытием доступа властями Молдовы к российским источникам информации официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что хотя предлогом блокировки было названо якобы нанесение ущерба национальной безопасности в Молдовы, власти республики уже не в первый раз закрывают доступ к многочисленным русскоязычным новостным порталам с целью вытеснения русскоязычного контента и СМИ из информационного пространства страны.
«Подобным образом официальный Кишинев старается лишить своё население информресурсов на русском языке, который является основным средством общения для подавляющего большинства граждан Молдавии. Видимо, нынешним молдавским властям хочется сделать все возможное, чтобы не отстать от “преуспевших” в репрессиях против российских СМИ Украины и Прибалтики».
Она также указала на то, что профильные международные организации и правозащитные структуры, призванные по долгу службы защищать свободу слова и плюрализм мнений, своим лицемерным молчанием после подобных блокировок СМИ потворствуют «тягостному положению дел в вопросе обеспечения всеобщего доступа к информации».
«Как и во многих других случаях и в этот раз они демонстрируют свою дисфункцию, полную утрату самостоятельности», — заявила Захарова.