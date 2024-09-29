Захарова прокомментировала новую блокировку сайтов российских СМИ в Молдове

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Новый виток в кампании против российских СМИ стал «сигналом для послушных вассалов» Вашингтона и Брюсселя, в результате чего 26 сентября в Молдове был заблокирован доступ к сайтам агентства «РИА Новости», «Независимой газеты», «Телерадиокомпании Крым» (АНО ТРК «Крым»), «Крымской газеты» и ряда других российских информресурсов. Так охарактеризовала ситуацию с очередным закрытием доступа властями Молдовы к российским источникам информации официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.