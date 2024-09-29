Глеб Никитин: «Машиностроение — особая отрасль для Нижегородской области»

"Сегодня наши машиностроители продолжают славные традиции, заложенные прежними поколениями. Ваша профессия при всей ее технической сложности очень творческая. Ведь для поиска нового просто необходимы изобретательность, полет мысли. Из труда многих людей рождаются современные технологии и готовые изделия. При этом каждый из вас стремится идти вперед и трудится, не жалея времени и сил.