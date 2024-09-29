Премьер-министр Башкирии поздравил машиностроителей

История машиностроения в Башкортостане началась в первой половине ХХ века вместе с процессом индустриализации. Сначала стране нужно было переоснастить сельское хозяйство, а уже с началом Великой Отечественной к нам эвакуировали множество заводов, создававших военную технику. Каждый третий авиационный двигатель в те суровые годы был произведен в нашей республике. Конечно, большим толчком для местной экономики стало открытие нефтяных месторождений. После этого стали появляться и заводы по производству нефтепромыслового оборудования.



Машиностроение Башкортостана продолжает развиваться. Так, компьютеров, электронных и оптических изделий в прошлом году стали больше производить на 20,2% по сравнению с 2022-м, а электрического оборудования — сразу в 2,2 раза. Радуют успехи Туймазинского завода автобетоновозов, где реализуется проект по изготовлению бортовых и полубортовых прицепов. Благодаря этому удалось увеличить объемы производства в 2 раза, но что еще важнее — были созданы сразу 400 новых рабочих мест.



Крупный проект есть и у УМПО. Предприятие разрабатывает высокоэффективный газотурбинный привод на основе двигателя пятого поколения, соответствующий лучшим мировым образцам. Объем финансирования — около 6 млрд рублей. А Кумертауское авиационное производственное предприятие начало изготовление импортозамещенной обновленной модели пожарного вертолета Ка-32А11М. Там же в прошлом году был налажен и выпуск БПЛА.



Уважаемые машиностроители! Спасибо за ваш добросовестный, тяжелый, но такой важный для республики и страны в целом труд! Вы вносите неоценимый вклад в развитие нашей экономики. Уверен, что совсем скоро мы узнаем о новых революционных разработках в вашей сфере! Так держать! Алга!" — написал Андрей Назаров в своих соцсетях.