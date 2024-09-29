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Рыженков: Беларусь опасается, что «игра» НАТО выйдет из-под контроля

Эскалация напряженности в европейском регионе может привести к глобальной катастрофе, вплоть до мировой войны, считает руководитель белорусского дипведомства.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Страны НАТО продолжают наращивать свой военный потенциал вблизи границ Беларуси, заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Десятки тысяч солдат и тысячи единиц техники альянса приводятся в состояние повышенной готовности.

«Мы серьезно опасаемся, что “игра” может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта в региональном и даже в глобальном масштабе с катастрофическими последствиями для всех».

отметил Рыженков, текст его выступления опубликован на сайте МИД Беларуси.

Министр подчеркнул, что в Европе сейчас хватает ядерного оружия, поэтому эскалация напряженности — «прямой путь к третьей мировой войне».

Президент России Владимир Путин на совещании Совбеза РФ 25 сентября заявил, что в ядерную доктрину будут внесены определенные изменения. В частности, расширен перечень стран и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.

Российский лидер также отметил, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси, поскольку республика является участником Союзного государства.

В июне 2023 года в Беларусь было доставлено тактическое ядерное оружие. Глава государства Александр Лукашенко не раз заявлял, что размещение ТЯО на территории республики было его просьбой российской стороне.

НАТО