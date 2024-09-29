Рыженков: Беларусь опасается, что «игра» НАТО выйдет из-под контроля

Десятки тысяч солдат и тысячи единиц техники альянса приводятся в состояние повышенной готовности.
«Мы серьезно опасаемся, что “игра” может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта в региональном и даже в глобальном масштабе с катастрофическими последствиями для всех».
Министр подчеркнул, что в Европе сейчас хватает ядерного оружия, поэтому эскалация напряженности — «прямой путь к третьей мировой войне».
Президент России Владимир Путин на совещании Совбеза РФ 25 сентября заявил, что в ядерную доктрину будут внесены определенные изменения. В частности, расширен перечень стран и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.
Российский лидер также отметил, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси, поскольку республика является участником Союзного государства.
В июне 2023 года в Беларусь было доставлено тактическое ядерное оружие. Глава государства Александр Лукашенко не раз заявлял, что размещение ТЯО на территории республики было его просьбой российской стороне.