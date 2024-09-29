Перестановки в КНБ, новые должности Маржикпаева и Головкина после Олимпиады — кадровые назначения за неделю

Экс-аким Темиртау Ораз Таурбеков теперь занимает должность заместителя акима Карагандинской области и будет курировать вопросы здравоохранения, занятости и безопасности труда.
Он работал в налоговой службе, пройдя путь от должности налогового инспектора до руководителя областных управлений в нескольких регионах. Также имеет опыт работы на руководящих должностях в сфере коммерции. Семь лет был членом Ревизионной комиссии Карагандинской области.
Также возглавлял управление экономики и бюджетного планирования Карагандинской области, был акимом Балхаша. С сентября 2022 года до настоящего назначения занимал должность акима Темиртау.
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В Комитете национальной безопасности Казахстана назначены новые заместители председателя.
Генерал-майор национальной безопасности Алмас Наймантаев стал заместителем председателя КНБ. Марат Жумабаев занял пост заместителя председателя КНБ и директора Службы внешней разведки. К слову, в этом году он был награжден орденом «Айбын» II степени.
Еще одним заместителем председателя Комитета нацбезопасности назначен Руслан Саркулов.
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Бывший министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев стал советником Премьер-министра Казахстана.
Ермек Маржикпаев родился в 1969 году в Астане. Окончил Акмолинский государственный педагогический институт имени Сейфуллина, университет «Туран», Кокшетауский университет.
В начале своей карьеры он работал учителем физкультуры и тренером по боксу. С марта 2019 года по сентябрь 2023 года занимал должность акима Акмолинской области. До назначения на пост советника главы кабмина Ермек Маржикпаев около года являлся министром туризма и спорта. После Олимпиады в Париже глава государства освободил его с занимаемой должности.
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В Шымкенте назначили нового начальника департамента полиции. Им стал Нурлан Алмасбеков, ранее занимавший пост заместителя главы департамента полиции в Алматы.
Нурлан Алмасбеков родился в 1967 году в Алматы. Окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО имени Ю. А. Андропова, по специальности «военная-политическая противовоздушная оборона» и Академию МВД РК, по специальности «юриспруденция».
В органах внутренних дел служит с 1993 года по настоящее время на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава.
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На этой неделе Президент сменил командующего Войсками противовоздушной обороны. Нуртас Кабаков, занимавший эту должность с декабря 2022 года, был освобожден от поста, и на его место был назначен Кайрат Даутов.
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Управление туризма Туркестанской области возглавил Нурдаулет Медеуов. До текущего назначения он полгода занимал должность заместителя руководителя управления культуры и туризма региона.
Нурдаулет Медеуов родился 21 сентября 1988 года в селе Казыгурт Казыгуртского района Туркестанской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева по специальности «Туризм» и университет в Шымкенте по специальности «Экономика». Награжден нагрудным знаком «Отличник сферы туризма» и номинацией «Лучший региональный бизнес-тренер».
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На севере Казахстана новым начальником департамента по ЧС стал 41-летний полковник Жомарт Аскаров. Он уроженец Карагандинской области. Окончил Кокшетауский технический институт по специальности «пожарная безопасность». До настоящего назначения работал начальником департамента по ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК.
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В Алматы управление госактивов возглавил Еркинбек Амиргалиев. До этого он руководил управлением инспекции труда.
Еркинбек Амиргалиев родился 4 февраля 1981 года. В 2003 году окончил КазНУ имени аль-Фараби, в 2008 году — Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан. По специальности — юрист, а также магистр юриспруденции. Владеет английским и французским языками. Трудовой путь Амиргалиевначал в 2004 году с должности и.о. секретаря судебного заседания районного суда № 2 Жетысуского района Алматы. В последующие годы занимал ряд ключевых должностей в Министерстве юстиции, Министерстве здравоохранения, Министерстве труда и социальной защиты населения, а также в Верховном суде РК.
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Экс-заместитель акима Карагандинской области Ерлан Кусаин возглавил Бухар-Жырауский район.
У Ерлана Кусаина три высших образования: окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова по специальности «преподаватель казахского языка и литературы», Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «правовое регулирование в сфере экономики», магистратуру Академии госуправления при Президенте РК. Трудовую деятельность он начал в 1999 году, а на госслужбе с 2007 года.
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Судья из Астаны Шолпан Абдреева назначена главой Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК.
Она родилась в 1975 году в Астане. Окончила Высшую школу права «Адилет», Университет Турина (Италия).
Трудовую деятельность начала в 1994 году в Акмолинском городском народном суде. В разные годы работала в структуре Агентства по стратегическому планированию и реформам, Министерства энергетики, индустрии и торговли, Министерства юстиции, Евразийской патентной организации. В 2023 году — судья в суде Астаны. С мая 2023 года по настоящее время — директор департамента по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК.
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Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин стал председателем новой Олимпийской комиссии Международной федерации бокса (World Boxing).
В этой должности глава НОК Казахстана сосредоточит свою работу на взаимодействии с международными спортивными организациями в вопросах обеспечения прозрачности деятельности World Boxing. Также основой его деятельности в качества председателя комиссии будет тесное сотрудничество с Международным Олимпийским комитетом для сохранения бокса в программе Олимпийских игр и признания World Boxing в МОК.
Отметим, в мае этого года Геннадий Головкин был также назначен членом Комиссии Международного олимпийского комитета Olympism 365.
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Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев возглавил хоккейный клуб «Барыс». Соглашение клуба с российским тренером будет действовать до конца текущего сезона. Как игрок, он стал олимпийским чемпионом в 1992 году, а последним местом работы российского специалиста в качестве тренера был подмосковный клуб «Витязь», где он трудился в сезоне 2022−2023.