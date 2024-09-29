Перестановки в КНБ, новые должности Маржикпаева и Головкина после Олимпиады — кадровые назначения за неделю

Еркинбек Амиргалиев родился 4 февраля 1981 года. В 2003 году окончил КазНУ имени аль-Фараби, в 2008 году — Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан. По специальности — юрист, а также магистр юриспруденции. Владеет английским и французским языками. Трудовой путь Амиргалиевначал в 2004 году с должности и.о. секретаря судебного заседания районного суда № 2 Жетысуского района Алматы. В последующие годы занимал ряд ключевых должностей в Министерстве юстиции, Министерстве здравоохранения, Министерстве труда и социальной защиты населения, а также в Верховном суде РК.