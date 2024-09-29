Der Standart предупреждает о последствиях вероятной «орбанизации» Австрии. Будучи в Европарламенте в одной фракции с ФИДЕС, FPÖ может усугубить трудности, с которыми сталкивается Европа в стремлении сохранить единство при согласовании помощи Киеву. В политической программе FPÖ отмечается, что «действия России следует осудить, но каждый час, выигранный за столом переговоров, лучше, чем еще один час войны». Партия считает, что нынешнее правительство Австрии «попирает принцип нейтралитета», одобряя выделение сотен миллиардов евро на закупку оружия для Украины. «Для наших налогоплательщиков, страдающих от высокой инфляции и роста цен на энергоносители, эта политика стала бездонной ямой», — говорится в документе. FPÖ обещает своим избирателям активную мирную политику, в том числе прекращение многомиллиардных выплат, выступает против вступления Украины в ЕС, против создания армии на уровне блока, а также за прекращение «безумия санкций, разрушающих благосостояние самой Австрии». В одной из предвыборных речей на предвыборных дебатах Кикль вновь заявил, что рестрикции против России надо снять.