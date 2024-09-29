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Бойца СВО Валерия Дроздова проводят в последний путь в Усть-Куте

Прощание с бойцом состоится 30 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В последний путь 30 сентября в Усть-Куте проводят бойца специальной военной операции Валерия Дроздова. Он героически защищал Родину и до последнего был верен присяге. Военнослужащий погиб 30 декабря 2023 года в возрасте 28 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Усть-Кутского района.

— Валерий защищал нас, нашу страну и отдал жизнь за то, чтобы мы жили под мирным небом. Мы будем вечно помнить подвиг героя и безмерно гордиться его мужеством! Скорбит весь Усть-Кутский район, — поделились в пресс-службе.

Родные Валерия навсегда сохранят его в памяти, как доброго, готового прийти на помощь, смелого и стойкого человека. Прощание пройдет 30 сентября в ритуальном зале районной больницы.