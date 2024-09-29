Жуткое состояние подземки на Комсомольской показали мэру Волгограда

Работы стартуют уже вечером воскресенья. До их завершения переход будет закрыт, волгоградцам придется пересекать улицу Комсомольскую по проезжей части, где будет нанесена соответствующая разметка, по-новому отрегулированы светофоры. Перейти с одной стороны проспекта Ленина на другой на этом перекрестке не получится.