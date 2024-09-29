Жуткое состояние подземки на Комсомольской показали мэру Волгограда

Подземный переход на пересечении улицы Комсомольской и проспекта Ленина в Волгограде находится в предаварийном состоянии. Как убедился утром 29 сентября мэр Владимир Марченко, капитальный ремонт здесь жизненно необходим.
Чтобы не произошло обрушение конструкции, в нижней части подземки установили металлические подпорки. Их здесь быть не должно, пояснили градоначальнику. Предстоит демонтаж, усиление металлоконструкций, установка новых плит, замена электропроводки и штукатурка помещения.
Работы стартуют уже вечером воскресенья. До их завершения переход будет закрыт, волгоградцам придется пересекать улицу Комсомольскую по проезжей части, где будет нанесена соответствующая разметка, по-новому отрегулированы светофоры. Перейти с одной стороны проспекта Ленина на другой на этом перекрестке не получится.
В мэрии напоминают — ранее специалисты «Электротранспортплюс» в рамках концессионного соглашения отремонтировали капитально переход на площади Ленина. Прежде подземные переходы в Волгограде не ремонтировались со времени открытия скоростного трамвая. Его 40-летие отметят 5 ноября.
Ранее о завершении работ по ремонту дороги к отдаленному хутору в Волгоградской области рассказали в облкомдортрансе.