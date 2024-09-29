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Беларусь будет защищать свои права в международных судах в ответ на санкции

Страны Запада ввели несколько пакетов односторонних рестрикций в отношении республики, которые связаны с запретом на импорт и экспорт некоторой продукции и другими ограничениями.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 сен — Sputnik. На последний пакет незаконных санкций Беларусь ответила открытостью и отменила визовый режим для граждан всех стран ЕС, заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба МИД.

Он отметил, что сегодня порядка 40 стран с населением 2,5 млрд человек находятся под ограничительными мерами США и Евросоюза. При этом многие государства живут в таких условиях десятки лет, а Куба — уже более полувека.

По словам министра, санкции грубо нарушают Устав ООН и международное право, а также незаконно замедляют развитие государства, подрывают его продовольственную и энергетическую безопасность. В то же время вводимые рестрикции бьют бумерангом по обычным гражданам в странах-инициаторах.

«Мы видим, как в соседних с нами государствах ЕС население жалуется на постоянно растущие цены на энергоносители и продовольствие, социальные потрясения».

обратил внимание Рыженков.

Глава МИД сказал, что свободные страны, в числе которых Беларусь, не приемлют санкций и вмешательства в свои внутренние дела. И напомнил, что на последний пакет незаконных рестрикций республика ответила открытостью и отменила визовый режим для граждан всех стран Европейского союза.

«Тысячи граждан ЕС уже воспользовались этим, посетили нашу страну и не разочаровались. И диктатуры нигде не увидели», — констатировал руководитель белорусского внешнеполитического ведомства.

Минск готовит ответ

Отвечая на вопросы журналистов, Максим Рыженков проинформировал, что Беларусь формирует пакеты документов для юридической защиты своих интересов в международных судах в ответ на санкции.

«Но это путь долгий и далекий. Главный все-таки ответ на все эти санкционные вещи — это повышение нашей открытости, как мы это сделали с введением безвизового режима для граждан ЕС».

цитирует его БелТА.

Министр добавил, что еще один путь ответа на санкции заключается в том, что Минск продолжит укреплять связи по линии различных международных организаций — ШОС, БРИКС, СНГ, ЕАЭС и так далее.

санкции