В Алматы на учения «Нерушимое братство-2024» прибыл воинский контингент Таджикистана

Военнослужащих Таджикистана на Казахстана доставили из Душанбе самолетами военно-транспортной авиации Вооруженных сил. Сразу после прибытия участники учения совершили марш на полигон «Берег», где уже 1 октября состоится торжественная церемония открытия учения.