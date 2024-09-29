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В Алматы на учения «Нерушимое братство-2024» прибыл воинский контингент Таджикистана

Сразу после прибытия участники учения совершили марш на полигон «Берег».

Источник: Пресс-служба министерства обороны

АЛМАТЫ, 29 сен — Sputnik. В воскресенье в военный сектор Международного аэропорта Алматы прибыл национальный воинский контингент Республики Таджикистан, сообщили в Минобороны.

Миротворцы примут участие в совместном командно-штабном учении с коллективными миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2024».

Военнослужащих Таджикистана на Казахстана доставили из Душанбе самолетами военно-транспортной авиации Вооруженных сил. Сразу после прибытия участники учения совершили марш на полигон «Берег», где уже 1 октября состоится торжественная церемония открытия учения.

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