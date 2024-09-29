Лозован: большинство в парламенте может выступить против помощи для фермеров Гагаузии

Ранее руководство АТО Гагаузия подписало в Москве договор с АНО «Евразия» о поставке в регион гуманитарной помощи, а именно 12 тысяч тонн дизельного топлива и минеральных удобрений, а также зерна для посевов на 150 тысяч гектаров земли.