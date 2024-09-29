Лозован: большинство в парламенте может выступить против помощи для фермеров Гагаузии

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. В парламенте Молдовы могут проголосовать против помощи АНО «Евразия» для Гагаузии. Такое предположение высказала член блока «Победа» Ирина Лозован.
Ранее руководство АТО Гагаузия подписало в Москве договор с АНО «Евразия» о поставке в регион гуманитарной помощи, а именно 12 тысяч тонн дизельного топлива и минеральных удобрений, а также зерна для посевов на 150 тысяч гектаров земли.
«Если обратить внимание на то, что Молдова присоединилась к всевозможным санкциям ЕС по отношению к России, в том числе против АНО “Евразия”, то все-таки остаются сомнения, что этот законопроект будет проголосован».
При этом, как отмечает Лозован, эта гуманитарная помощь очень нужна Молдове.
«Не только Гагаузии, поверьте, но и на севере, и в центре страны. Сегодня у нас в сфере сельхозпроизводства просто катастрофа», — подчеркнула она.
Лозован отметила, что партия PAS фактически «кинула фермерам Молдовы косточку» вместо реальной помощи. Потому что обещанные 100 миллионов леев субсидий — ничто в сравнении с тремя миллиардами убытков аграриев.