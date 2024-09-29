В Кремле назвали причину корректировки российской ядерной политики

«Очевидно что, то, как развивалась международная обстановка, то, как нагнеталась напряженность вокруг наших границ, то, как, по сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины, то, как продвигалась военная инфраструктура НАТО к нашим границам, — это все делало необходимым внесение необходимых корректировок и в ядерную доктрину, и в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», — сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.