Трентон
+17°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле назвали причину корректировки российской ядерной политики

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Корректировки в Основы госполитики в области ядерного сдерживания стали необходимы из-за нагнетания напряженности у границ РФ и участия ядерных держав в конфликте вокруг Украины на стороне Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

Источник: © РИА Новости

«Очевидно что, то, как развивалась международная обстановка, то, как нагнеталась напряженность вокруг наших границ, то, как, по сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины, то, как продвигалась военная инфраструктура НАТО к нашим границам, — это все делало необходимым внесение необходимых корректировок и в ядерную доктрину, и в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», — сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.

«Развитие ситуации требовало документального оформления, такой канонизации новых условий», — добавил пресс-секретарь российского президента.

Песков Дмитрий