Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с Генсеком ООН Антониу Гутерришем

Рады встрече с Генеральным секретарем ООН Е. П. Антониу Гутерришем в штаб-квартире ООН. Передали приветствия Президента Узбекистана Е. П. Шавката Мирзиёева и поздравили с началом 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и успешным Саммитом Будущего. Мы очень ценим постоянную поддержку Руководства ООН и его учреждений, осуществляющих комплексную программу реформ в Узбекистане написал глава МИД РУз в своем Telegram-канале.