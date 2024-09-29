Кремль заявил о готовности поправок в ядерную доктрину

Президент Владимир Путин объявил о поправках в документ 25 сентября на заседании Совбеза. В частности, он предложил рассматривать агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, как совместное нападение на страну. Применение ядерного оружия будет рассматриваться при получении «достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения» и пересечении ими границы. Решение о публикации изменений в документ будет принято позже, говорили ранее в Кремле.