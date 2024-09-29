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Лукашенко подписал указ о визах с Турцией. Что это значит?

Президент Беларуси подписал указ № 376, утверждающий проект протокола об изменениях в соглашении между правительствами Беларуси и Турции о взаимной отмене виз. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Согласно данному проекту международного договора, водители и члены экипажей транспортных средств из Беларуси и Турции, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, освобождаются от визовых требований при въезде, выезде, транзите и временном пребывании на территории другой страны на срок до 90 дней в любой 180-дневный период (в настоящее время этот срок составляет до 30 дней, но не более 90 дней в году).

Министерство иностранных дел уполномочено провести переговоры по данному проекту протокола и подписать его.