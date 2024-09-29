Влах обвинила полицию в срыве старта ее избирательной кампании в Молдавии

КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. Бывшая глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Ирина Влах обвиняет полицию в том, что правоохранительные органы с подачи властей пытаются сорвать старт ее кампании в качестве кандидата в президенты республики.
«Полиция не пропускает нас к месту мероприятия! Сегодня в селе Наславча запланирован официальный старт моей кампании по выборам президента. Мероприятие должно состояться на смотровой площадке “Сердце Днестра”. Майя, это уже агония».
В полиции уже отреагировали на это заявлении и отрицают свою причастность к этому мероприятию.
«Полиция осуждает эти обвинения, называя их необоснованными, манипулятивными и унизительными. Полиция не вмешалась и не имела связи с находящимися там (в Наславче — ред.) людьми. Более того, мы призываем конкурента на выборах аргументировать свои обвинения, хотя бы опубликовав некоторые видеофрагменты или фотографии полицейского, который якобы “препятствовал проведению мероприятия”, — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, в тот же день пройдет референдум о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.