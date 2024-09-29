Влах обвинила полицию в срыве старта ее избирательной кампании в Молдавии

«Полиция осуждает эти обвинения, называя их необоснованными, манипулятивными и унизительными. Полиция не вмешалась и не имела связи с находящимися там (в Наславче — ред.) людьми. Более того, мы призываем конкурента на выборах аргументировать свои обвинения, хотя бы опубликовав некоторые видеофрагменты или фотографии полицейского, который якобы “препятствовал проведению мероприятия”, — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале полиции.