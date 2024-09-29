Экс-премьер рассказал, что будет с Молдавией после вступления в ЕС

«После вступления Молдавии в Европейский Союз коммерциализация сельскохозяйственных земель также станет частью Общей сельскохозяйственной политики Евросоюза, а это значит, что на основании существующих правил ЕС, сельскохозяйственные земли можно будет продавать иностранцам. Единственное, что может быть достигнуто в процессе переговоров, также основываясь на опыте других стран-членов ЕС, — это сроки реализации», — заявил Филат.