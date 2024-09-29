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Экс-премьер рассказал, что будет с Молдавией после вступления в ЕС

Филат: после вступления в ЕС Молдавию обяжут продавать землю иностранцам.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. Вступление Молдавии в Евросоюз приведет к тому, что республика будет обязана продавать свои сельскохозяйственные земли иностранцам, заявил экс-премьер Влад Филат.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон, ранее заявил, что для предоставления Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС Брюссель выдвинул Кишиневу ряд условий и продажа земли иностранцам была одним из них. Опросы показывают, что более 80% жителей республик против продажи сельскохозяйственных территорий иностранцам.

«После вступления Молдавии в Европейский Союз коммерциализация сельскохозяйственных земель также станет частью Общей сельскохозяйственной политики Евросоюза, а это значит, что на основании существующих правил ЕС, сельскохозяйственные земли можно будет продавать иностранцам. Единственное, что может быть достигнуто в процессе переговоров, также основываясь на опыте других стран-членов ЕС, — это сроки реализации», — заявил Филат.

По его словам, руководство Брюсселя не будет делать исключения в этом вопросе ни для кого.

В настоящее время в Молдавии запрещено продавать сельскохозяйственные и лесные участки иностранным инвесторам. Эти положения прямо закреплены в законе о нормативной цене и порядке купли-продажи земли.

ЕС