Бывший вице-губернатор объединяет два подконтрольных медцентра

Информация об этом содержится в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Обе компании принадлежат бывшему вице-губернатору Прикамья Геннадию Буничеву.
Согласно решению общего собрания участников обеих компаний, принято решение о присоединении НАО ММЦ «Медиана» к ООО «Правила жизни». Последнее станет основным действующим обществом. По данным официального сайта семейной клиники «Правила жизни», учреждение располагает универсальными медицинскими услугами, предоставляет консультации специалистов разных направлений.
ООО «Правила жизни» было зарегистрировано в 2019 году. Ведет деятельность в качестве больничной организации. Гендиректор компании — Александр Буничев. Учредителями выступают НАО ММЦ «Медиана» (99%) и Екатерина Буничева (1%). Бенефициар компании — бывший первый вице-губернатор Пермской области и топ-менеджер пермского ЛУКОЙЛа Геннадий Буничев. НАО ММЦ «Медиана» основано в 2004 году, основной вид деятельности — врачебная практика.