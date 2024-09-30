Бывший вице-губернатор объединяет два подконтрольных медцентра

ООО «Правила жизни» было зарегистрировано в 2019 году. Ведет деятельность в качестве больничной организации. Гендиректор компании — Александр Буничев. Учредителями выступают НАО ММЦ «Медиана» (99%) и Екатерина Буничева (1%). Бенефициар компании — бывший первый вице-губернатор Пермской области и топ-менеджер пермского ЛУКОЙЛа Геннадий Буничев. НАО ММЦ «Медиана» основано в 2004 году, основной вид деятельности — врачебная практика.