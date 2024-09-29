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Евгений Жовтис покинул пост главы Казахстанского бюро по правам человека

Правозащитник Евгений Жовтис покинул пост директора Казахстанского бюро по правам человека, которое он возглавлял с 1993 года, сообщает Zakon.kz.

В обращении на сайте организации говорится, что общее собрание казахстанского международного бюро по правам человека состоялось 27 сентября 2024 года:

«Одним из вопросов повестки дня были выборы директора КМБПЧ, которые проходят каждые два года. Действующий руководитель и один из учредителей бюро Евгений Жовтис не стал выдвигать свою кандидатуру, мотивируя это тем, что в КМБПЧ необходима ротация и приход следующего поколения к руководству, и что он хотел бы отойти от оперативного управления организацией, а сосредоточиться на ее стратегическом развитии и экспертной деятельности, заняв должность главного эксперта-консультанта организации».

В ходе тайного голосования при наличии кворума директором избран Денис Дживага. Ранее он был заместителем директора КМБПЧ и координатором проектов по оказании правовой помощи беженцам и лицам без гражданства.

Напомним, казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности основано в 1993 году. Его главный офис находится в Алматы, еще десять филиалов и одно представительство расположены в регионах страны.