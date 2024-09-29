В Молдавии обвинили Санду в использовании админресурса на выборах

КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. Кандидаты в президенты Молдавии в рамках избирательной кампании находятся в неравных условиях, поскольку баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду использует админресурс, а ЦИК это игнорирует, считает оппозиционный депутат парламента Ирина Лозован в эфире телеканала GRT.
«Кандидаты в президенты находятся в неравных условиях, а избирательная кампания Санду проводится с нарушениями. Агитировать за нее начали еще до официального старта кампании мэры и другие чиновники».
По ее словам, все остальные кандидаты начали избирательную кампанию 20 сентября и представили свою программу, однако только Санду решила использовать для этого административный ресурс.
«Складывается ощущение, что у ЦИК закрыты глава, либо он полностью ослеп. Уже не только представители бока “Победа” говорят, но и представители других политформирований, других кандидатов. Такое впечатление, что избирком дал Санду полный карт-бланш. Одновременно наказывая за малейшие недочеты оппонентов действующего президента», — добавил депутат, отметив, что все это заставляет сомневаться в беспристрастности ЦИК.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, в тот же день пройдет референдум о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.