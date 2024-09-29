В Молдавии обвинили Санду в использовании админресурса на выборах

«Складывается ощущение, что у ЦИК закрыты глава, либо он полностью ослеп. Уже не только представители бока “Победа” говорят, но и представители других политформирований, других кандидатов. Такое впечатление, что избирком дал Санду полный карт-бланш. Одновременно наказывая за малейшие недочеты оппонентов действующего президента», — добавил депутат, отметив, что все это заставляет сомневаться в беспристрастности ЦИК.