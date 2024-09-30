В Пермском крае простились с погибшим в спецоперации Сергеем Жужговым

— В это непростое для страны время подписал контракт с министерством обороны Российской Федерации. Служил честно, был хорошим другом и товарищем. Мы приносим свои искренние соболезнования родным и близким Сергея Александровича. Героическая служба Сергея Александровича не будет забыта, и память о нем будет жить в сердцах людей. Его доблесть и преданность Родине будут служить примером для всех. Вечная память и вечная слава Воинам России! — говорится в сообщении местной администрации.