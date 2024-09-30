Комиссию по защите особо ценных деревьев Перми возглавил Дмитрий Андреев

Комиссия по защите особо ценных деревьев Перми будет возглавляться Дмитрием Андреевым, сообщил «Новый компаньон».
Речь о руководителе управления по экологии и природопользованию мэрии города.
Комиссия по защите особо ценных деревьев была сформирована в краевом центре в 2024 году. Она состоит из 11 членов. В их числе специалисты классического университета, Горзеленстроя, ПГАТУ имени академика Д. Н. Прянишникова, чиновники и представители экологических организаций.
Напомним, постановление о создании комиссии подписано мэром в июне. Новый орган будет заниматься защитой деревьев, которые находятся на балансе муниципалитета и участках, государственную собственность на которые не разграничили. Особо ценными считаются зелёные насаждения редких и особо охраняемых видов, связанные с историческими событиями или легендами, произрастающие в знаковых местах. Таким деревьям должно быть более 70 лет.