В Сочи прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Предстоятель Русской Православной Церкви посетил с официальным визитом Сочинскую епархию и отслужил божественную литургию в Кафедральном соборе святого равноапостольного великого князя Владимира.
Патриарха встретил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава Кубани подарил ему букет белых роз, выразил радость по поводу приезда владыки и отметил значимость совместной молитвы для жителей региона. Губернатор также попросил молитв о благосостоянии Кубани и благополучии ее населения.
Помимо патриарха, в мероприятии участвовали полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, глава города Сочи Андрей Прошунин.
Литургия проходила в 14-ю неделю после Троицы. Перед службой патриарх принял исповедь у верующих.
Напомним, на курорте в Сочи построят Храм Рождества Христова.
Его возведут на территории культурно-этнографического комплекса «Моя Россия». Основой архитектурного облика сооружения станет Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, который был построен в XII веке.