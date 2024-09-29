В Сочи прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарха встретил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава Кубани подарил ему букет белых роз, выразил радость по поводу приезда владыки и отметил значимость совместной молитвы для жителей региона. Губернатор также попросил молитв о благосостоянии Кубани и благополучии ее населения.