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В Сочи прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Предстоятель Русской Православной Церкви отслужил божественную литургию в Кафедральном соборе святого равноапостольного великого князя Владимира.

Источник: Официальный сайт Московского патриарха

В Сочи прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Предстоятель Русской Православной Церкви посетил с официальным визитом Сочинскую епархию и отслужил божественную литургию в Кафедральном соборе святого равноапостольного великого князя Владимира.

Патриарха встретил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава Кубани подарил ему букет белых роз, выразил радость по поводу приезда владыки и отметил значимость совместной молитвы для жителей региона. Губернатор также попросил молитв о благосостоянии Кубани и благополучии ее населения.

Помимо патриарха, в мероприятии участвовали полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, глава города Сочи Андрей Прошунин.

Литургия проходила в 14-ю неделю после Троицы. Перед службой патриарх принял исповедь у верующих.

Напомним, на курорте в Сочи построят Храм Рождества Христова.

Его возведут на территории культурно-этнографического комплекса «Моя Россия». Основой архитектурного облика сооружения станет Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, который был построен в XII веке.

Патриарх Кирилл