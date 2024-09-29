ЕС рассматривает возможность оказания экстренной помощи фермерам Молдовы

«Два года назад мы определили необходимость более масштабного вовлечения в сельскохозяйственный сектор Молдовы. Соответственно, на следующий год у нас запланировано больше проектов в этой отрасли. Но, когда речь заходит о механизмах экстренной поддержки, мы анализируем возможности и перспективы ее реализации».