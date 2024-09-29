ЕС рассматривает возможность оказания экстренной помощи фермерам Молдовы

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Страны Евросоюза изучают возможность направить экстренную помощь фермерам Молдовы. Об этом заявил посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс.
«Два года назад мы определили необходимость более масштабного вовлечения в сельскохозяйственный сектор Молдовы. Соответственно, на следующий год у нас запланировано больше проектов в этой отрасли. Но, когда речь заходит о механизмах экстренной поддержки, мы анализируем возможности и перспективы ее реализации».
Напомним, ранее Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы направило письма, подписанные главой ведомства вице-премьером Владимиром Болей министрам сельского хозяйства 27 стран Европейского союза, а также США, Канады, Японии и Норвегии с просьбой о поддержке создания Фонда развития и солидарности для молдавского сельского хозяйства.
Предварительно Боля провел в Брюсселе серию стратегических переговоров, связанных с сотрудничеством между Молдовой и ЕС в области сельского хозяйства и поддержкой фермеров, пострадавших от стихийных бедствий. Отдельно инициативу о создании фонда молдавский министр обсудил в ходе встречи с еврокомиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховски.