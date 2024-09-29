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ЦИК Молдавии попросил МИД проверить возможность открытия участков в России

ЦИК Молдавии просит МИД изучить возможность открытия еще трех участков в России.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии просит МИД проанализировать возможность открытия еще трех избирательных участков в России для проведения выборов президента республики и референдума, передает корреспондент РИА Новости.

ЦИК сообщил 14 сентября, что планирует открыть пять избирательных участков за рубежом. МИД одобрил открытие лишь двух из них — в Москве. Представитель кандидата в президенты Александра Стояногло Василий Гафтон опротестовал это решение в Центризбиркоме.

«Центральная избирательная комиссия постановила частично одобрить протест политической Партии социалистов, министерству иностранных дел в течение двух дней предпринять действия для анализа предложения открыть избирательные бюро в соответствии с решением ЦИК от 14 сентября, которое касается решения об открытии избирательных участков за рубежом для выборов президента Молдавии и референдума».

говорится в постановлении, озвученном на заседании ЦИК.

Решение Центризбиркома может быть опротестовано в течение трех дней.

Таким образом, помимо двух участков в Москве могут быть открыты участки в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте.

Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС.

Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.