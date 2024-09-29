II Международный статистический форум СНГ пройдет в Ташкенте — кто примет

В работе форума примут участие более 150 участников, в том числе руководство Межгосударственного статистического комитета СНГ, представители Исполкома СНГ, директор Статистического департамента ООН, директор Статистического департамента ЕЭК ООН а также первые руководители статистических управлений около 20 зарубежных стран и эксперты других международных организаций.