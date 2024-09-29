II Международный статистический форум СНГ пройдет в Ташкенте — кто примет

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Ташкенте
Мероприятие организовано совместно с Исполнительным комитетом СНГ и Межгосударственным статистическим комитетом СНГ.
В работе форума примут участие более 150 участников, в том числе руководство Межгосударственного статистического комитета СНГ, представители Исполкома СНГ, директор Статистического департамента ООН, директор Статистического департамента ЕЭК ООН а также первые руководители статистических управлений около 20 зарубежных стран и эксперты других международных организаций.
«В рамках форума пройдет 70-е заседание Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ с обсуждением всех вопросов повестки дня, а также встречи руководителей статистических управлений, руководителей Статистического комитета СНГ и других международных организаций и экспертов», — отметили в ведомстве.
Основная цель форума:
- обмен передовым международным опытом широкого использования цифровых технологий в сфере статистики;
- модернизация статистических процессов в условиях цифровой трансформации;
- обсуждение альтернативных источников данных для производства официальной статистики, включая широкое использование больших данных и искусственного интеллекта.
Для информации: данный форум проводится в рамках программы «Развитие статистики в СНГ», утвержденной Исполкомом СНГ. I Международный статистический форум прошел