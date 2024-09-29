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II Международный статистический форум СНГ пройдет в Ташкенте — кто примет

II Международный статистический форум СНГ пройдет 2—4 октября в столице Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Ташкенте 2—4 октября пройдет II Международный статистический форум Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает Агентство статистики.

Мероприятие организовано совместно с Исполнительным комитетом СНГ и Межгосударственным статистическим комитетом СНГ.

В работе форума примут участие более 150 участников, в том числе руководство Межгосударственного статистического комитета СНГ, представители Исполкома СНГ, директор Статистического департамента ООН, директор Статистического департамента ЕЭК ООН а также первые руководители статистических управлений около 20 зарубежных стран и эксперты других международных организаций.

«В рамках форума пройдет 70-е заседание Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ с обсуждением всех вопросов повестки дня, а также встречи руководителей статистических управлений, руководителей Статистического комитета СНГ и других международных организаций и экспертов», — отметили в ведомстве.

Основная цель форума:

  • обмен передовым международным опытом широкого использования цифровых технологий в сфере статистики;
  • модернизация статистических процессов в условиях цифровой трансформации;
  • обсуждение альтернативных источников данных для производства официальной статистики, включая широкое использование больших данных и искусственного интеллекта.

Для информации: данный форум проводится в рамках программы «Развитие статистики в СНГ», утвержденной Исполкомом СНГ. I Международный статистический форум прошел 12—14 сентября 2023 года в Санкт-Петербурге.

СНГ