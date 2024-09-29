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На выборах в Австрии лидирует не согласная с санкциями против России партия

ВЕНА, 29 сен — РИА Новости. Правая Австрийская партия свободы (АПС), выступающая против антироссийских санкций, лидирует на выборах в парламент, набирая 29,1 процента голосов, передает телеканал ORF со ссылкой на предварительные результаты.

Источник: © РИА Новости

Отмечается, что это на 13 процентных пунктов больше, чем политсила получила на выборах в 2019 году.

Австрийская народная партия (АНП), к которой принадлежит действующий канцлер Карл Нехаммер, предварительно, занимает второе место с 26,3 процента голосов, что на 11,1 процентных пункта меньше, чем пять лет назад.

Третьей следует Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) с 20,9 процента голосов, это на 0,3 процентных пункта ниже показателя предыдущих выборов.

«Зеленые», входящие в правительственную коалицию, получают лишь 8,7 процента голосов, что на 5,2 процентных пункта меньше, чем они набрали в 2019 году.

В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в Национальный совет. Результаты покажут, как распределятся места на ближайшие пять лет, какие варианты коалиций станут возможны и останется ли Нехаммер на посту канцлера.

Сейчас правительство республики возглавляет коалиция, состоящая из двух политсил: Австрийская народная партия и «Зеленые». Обе выступают за снижение зависимости страны от российского газа.

В свою очередь, лидирующая на выборах Австрийская партия свободы во главе Гербертом Киклем называет такие планы безумными, а также призывает найти политическое, а не военное решение украинского конфликта.