На выборах в Австрии лидирует не согласная с санкциями против России партия

Отмечается, что это на 13 процентных пунктов больше, чем политсила получила на выборах в 2019 году.
Австрийская народная партия (АНП), к которой принадлежит действующий канцлер Карл Нехаммер, предварительно, занимает второе место с 26,3 процента голосов, что на 11,1 процентных пункта меньше, чем пять лет назад.
Третьей следует Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) с 20,9 процента голосов, это на 0,3 процентных пункта ниже показателя предыдущих выборов.
«Зеленые», входящие в правительственную коалицию, получают лишь 8,7 процента голосов, что на 5,2 процентных пункта меньше, чем они набрали в 2019 году.
В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в Национальный совет. Результаты покажут, как распределятся места на ближайшие пять лет, какие варианты коалиций станут возможны и останется ли Нехаммер на посту канцлера.
Сейчас правительство республики возглавляет коалиция, состоящая из двух политсил: Австрийская народная партия и «Зеленые». Обе выступают за снижение зависимости страны от российского газа.
В свою очередь, лидирующая на выборах Австрийская партия свободы во главе Гербертом Киклем называет такие планы безумными, а также призывает найти политическое, а не военное решение украинского конфликта.