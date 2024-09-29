Канцлер Австрии Нехаммер признал поражение своей партии на выборах

«К сожалению, нам не удалось занять первое место. Но никто из нас не должен себя упрекать», — цитирует его обращение к сторонникам ТАСС.
Также Нехаммер заявил, что рассчитывает остаться лидером ÖVP и не собирается формировать правительство с лидером Австрийской партии свободы (АПС) Гербертом Киклем, сообщает Reuters.
В свою очередь, Кристиан Хафенекер, генеральный секретарь АПС, которая может занять первое место на выборах, рекомендовал Нехаммеру уйти в отставку.
«Когда человек терпит такое историческое поражение, есть только одно последствие», — заявил он.
Ранее в этот день сообщалось, что оппозиционная АПС лидирует на выборах в парламент Австрии с 29,1% голосов. Тогда как правящая ÖVP, по предварительным данным, занимает второе место на выборах с 26,3% голосов. Третье место — у Социал-демократической партии Австрии (SPÖ) с 20,9% голосов. Погрешность составляет 2 п.п.
В воскресенье, 29 сентября, в Австрии проходят выборы в национальный совет страны (нижнюю палату парламента). Право голоса в стране имеют 6,34 млн человек. Голосование завершилось в 17:00 по местному времени (18:00 мск).
Австрийский политолог Герберт Мартин объяснил причину популярности АПС ее четким курсом в течение многих лет и неуверенностью других политических сил, которые ожесточились в отношении населения и перестали быть независимыми.