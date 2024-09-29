Канцлер Австрии Нехаммер признал поражение своей партии на выборах

Ранее в этот день сообщалось, что оппозиционная АПС лидирует на выборах в парламент Австрии с 29,1% голосов. Тогда как правящая ÖVP, по предварительным данным, занимает второе место на выборах с 26,3% голосов. Третье место — у Социал-демократической партии Австрии (SPÖ) с 20,9% голосов. Погрешность составляет 2 п.п.