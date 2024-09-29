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Канцлер Австрии Нехаммер признал поражение своей партии на выборах

Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал поражение возглавляемой им Австрийской народной партии (ÖVP) на парламентских выборах 29 сентября, заявив, что ей «не удалось занять первое место».

Источник: Reuters

«К сожалению, нам не удалось занять первое место. Но никто из нас не должен себя упрекать», — цитирует его обращение к сторонникам ТАСС.

Также Нехаммер заявил, что рассчитывает остаться лидером ÖVP и не собирается формировать правительство с лидером Австрийской партии свободы (АПС) Гербертом Киклем, сообщает Reuters.

В свою очередь, Кристиан Хафенекер, генеральный секретарь АПС, которая может занять первое место на выборах, рекомендовал Нехаммеру уйти в отставку.

«Когда человек терпит такое историческое поражение, есть только одно последствие», — заявил он.

Ранее в этот день сообщалось, что оппозиционная АПС лидирует на выборах в парламент Австрии с 29,1% голосов. Тогда как правящая ÖVP, по предварительным данным, занимает второе место на выборах с 26,3% голосов. Третье место — у Социал-демократической партии Австрии (SPÖ) с 20,9% голосов. Погрешность составляет 2 п.п.

В воскресенье, 29 сентября, в Австрии проходят выборы в национальный совет страны (нижнюю палату парламента). Право голоса в стране имеют 6,34 млн человек. Голосование завершилось в 17:00 по местному времени (18:00 мск).

Австрийский политолог Герберт Мартин объяснил причину популярности АПС ее четким курсом в течение многих лет и неуверенностью других политических сил, которые ожесточились в отношении населения и перестали быть независимыми.