Президент Ирана прокомментировал убийство генсека «Хезболлы»

В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.
«Подобное преступление (убийство генсека ливанского движения “Хезболлах” Хасаны Насруллы — ред.) еще раз доказало, что этот (израильский — ред.) преступный режим не придерживается никаких международных норм и рамок. Заявления глав США и европейских стран, обещавших прекращение огня в обмен на отсутствие ответа Ирана на убийство Хании, также были абсолютной ложью, и предоставление шанса таким преступникам лишь придаст им смелости для совершения большего количества преступлений», — приводит слова президента его официальный сайт.
Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.