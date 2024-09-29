Трентон
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск заявил, что грядущие выборы в США могут стать последними

Выборы президента США в ноябре станут последними в случае проигрыша кандидата от республиканцев Дональда Трампа, заявил 29 сентября американский миллиардер Илон Маск.

Источник: Reuters

«Очень немногие американцы понимают, что, если Трамп не будет избран, это будут последние выборы. Он не только не угрожает демократии, но и является единственным способом ее спасти!» — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).

По мнению предпринимателя, если победит соперница Трампа от демократов Камала Харрис, то темпы получения гражданства нелегальными мигрантами приведут к появлению за четыре года около 2 млн новых избирателей.

При таком сценарии исчезнут колеблющиеся штаты с минимальным перевесом голосов и единственными выборами станут праймериз Демократической партии, считает Маск.

Ранее, 11 сентября, Трамп заявил, что в случае победы Харрис у страны «нет шанса на успех». По его словам, в подобном случае неразрешенный миграционный кризис превратит США в «Венесуэлу на стероидах».

До этого, 29 августа, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков указал на то, что Демократической партии выгодно насыщать страну мигрантами, потому что они будут позже голосовать за эту политическую силу.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Трамп Дональд