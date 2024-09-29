Израиль использовал американские бомбы для убийства Насруллы, пишут СМИ

Ранее ABC News сообщило, что Израиль предупредил США о намерении нанести удар Насрулле в последний момент, что привело главу Пентагона Ллойда Остина в ярость. Отмечается, что недовольство было связано с тем, что удар по Насрулле грозил большими рисками, в частности военным ответом, к чему у США не было времени подготовиться.
«Три аналитика, изучившие видео, распространенное израильскими ВВС в субботу, заявили, что на нем были запечатлены истребители, несущие несколько бомб класса 2000 фунтов, по крайней мере некоторые из которых представляли собой американские бомбы BLU-109 и комплекты наведения JDAM», — пишет газета.
Бомбы BLU-109 и комплекты JDAM действительно были произведены и поставлены американской стороной Израилю, что следует из публичных данных Пентагона о заключенных контрактах.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам «Хезболлах» в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры «Хезболлах». К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей «Хезболлах». Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал «Хезболлах» со Второй Ливанской войны 2006 года.
«Хезболлах» отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.