Бербок заявила, что дальнобойное оружие нужно Киеву для преодоления «минного пояса»

Отвечая на вопрос о том, должна ли Германия в будущем поставлять еще какие-либо виды вооружений Киеву, министр ответила, что выразила свою точку зрения на этот счет. «Я ясно высказала свое мнение по этому поводу. У канцлера ФРГ на этот счет другое мнение», — отметила она. «А в коалиции — в демократической коалиции — если нельзя прийти к согласию по этому вопросу, мы не сможем его поддержать», — констатировала глава МИД ФРГ.