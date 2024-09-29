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Правительство Австрии намерено подать в отставку

ВЕНА, 29 сентября. /ТАСС/. Нынешнее правительство Австрии на следующей неделе подаст прошение об отставке, но продолжит работать до назначения нового кабмина по итогам парламентских выборов. Об этом заявил президент республики Александр Ван дер Беллен.

Источник: РИА "Новости"

«На следующей неделе правительство подаст прошение об отставке, и я поручу им продолжать работу до назначения нового правительства. Потом я проведу переговоры со всеми представленными в Национальном совете (нижней палате парламента — прим. ТАСС) партиями», — сказал он в эфире телеканала ORF.

Президент отметил, что попытается выяснить, какие компромиссы возможны между партиями для создания коалиции.

По итогу подсчета 89% голосов на выборах лидирует выступающая против антироссийсих санкций Австрийская партия свободы (АПС) с 28,9%. Правящая Австрийская народная партия (АНП) на втором месте с 26,3%, на третьем — социал-демократы с 21%.

Почти все партии ранее отказались от коалиции с АПС, в частности из-за разногласий по России. АПС выступает против антироссийских санкций и планов по отказу от российского газа, требует прекратить поддержку Украины.

Канцлер Карл Нехаммер заявлял, что его АНП может пойти на коалицию с АПС только в случае отставки ее лидера Герберта Кикля.