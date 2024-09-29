Правительство Австрии намерено подать в отставку

«На следующей неделе правительство подаст прошение об отставке, и я поручу им продолжать работу до назначения нового правительства. Потом я проведу переговоры со всеми представленными в Национальном совете (нижней палате парламента — прим. ТАСС) партиями», — сказал он в эфире телеканала ORF.