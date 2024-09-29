Правительство Австрии намерено подать в отставку

«На следующей неделе правительство подаст прошение об отставке, и я поручу им продолжать работу до назначения нового правительства. Потом я проведу переговоры со всеми представленными в Национальном совете (нижней палате парламента — прим. ТАСС) партиями», — сказал он в эфире телеканала ORF.
Президент отметил, что попытается выяснить, какие компромиссы возможны между партиями для создания коалиции.
По итогу подсчета 89% голосов на выборах лидирует выступающая против антироссийсих санкций Австрийская партия свободы (АПС) с 28,9%. Правящая Австрийская народная партия (АНП) на втором месте с 26,3%, на третьем — социал-демократы с 21%.
Почти все партии ранее отказались от коалиции с АПС, в частности из-за разногласий по России. АПС выступает против антироссийских санкций и планов по отказу от российского газа, требует прекратить поддержку Украины.
Канцлер Карл Нехаммер заявлял, что его АНП может пойти на коалицию с АПС только в случае отставки ее лидера Герберта Кикля.