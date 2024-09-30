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Норвегия может построить забор вдоль границы с Россией

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Власти Норвегии рассматривают возможность строительства забора вдоль границы с Россией, заявила министр юстиции и общественной безопасности страны Эмили Энгер Мель.

Источник: © РИА Новости

«Забор на границе очень интересен не только потому, что он может служить сдерживающим фактором, но также потому, что в нем есть сенсорные датчики и технологии, которые позволяют обнаружить, что люди приближаются к границе», — заявила министр в интервью телерадиокомпании NRK, ее слова приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.

По ее словам, в настоящее время правительство страны рассматривает «несколько мер» по укреплению безопасности на границе с РФ, среди которых установка ограждений, увеличение числа пограничников, а также усиление контроля.

По данным агентства, власти рассматривают подобный шаг в связи с возведением Финляндией забора на границе с РФ.

В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.