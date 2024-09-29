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В Грузии положительно оценили заявление Лаврова о Южной Осетии и Абхазии

ТБИЛИСИ, 29 сен — РИА Новости. Руководство Грузии положительно оценивает заявление главы МИД России Сергея Лаврова о готовности Москвы содействовать налаживанию отношений с Абхазией и Южной Осетией, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Источник: © РИА Новости

«Что касается заявления министра иностранных дел России, то, конечно же, наше руководство позитивно оценивает его», — сказал он.

Накануне Лавров заявил о готовности Москвы помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в процессе нормализации отношений, если сами страны проявят заинтересованность, в том числе это касается обеспечения договоренностей о ненападении.

В середине сентября основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что в случае победы политсилы на парламентских выборах, запланированных на 26 октября, всех виновных в организации военных действий в 2008 году привлекут к ответственности. Кроме того, Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за конфликт, который развязал экс-президент Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение», добавил он.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня «Град». Войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу — Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела туда войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных.

Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это решение отражает нынешние реалии и не подлежит пересмотру. Тбилиси по-прежнему не признает эти два региона и считает их своими.