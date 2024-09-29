В Грузии положительно оценили заявление Лаврова о Южной Осетии и Абхазии

В середине сентября основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что в случае победы политсилы на парламентских выборах, запланированных на 26 октября, всех виновных в организации военных действий в 2008 году привлекут к ответственности. Кроме того, Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за конфликт, который развязал экс-президент Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение», добавил он.