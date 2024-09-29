В Грузии положительно оценили заявление Лаврова о Южной Осетии и Абхазии

«Что касается заявления министра иностранных дел России, то, конечно же, наше руководство позитивно оценивает его», — сказал он.
Накануне Лавров заявил о готовности Москвы помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в процессе нормализации отношений, если сами страны проявят заинтересованность, в том числе это касается обеспечения договоренностей о ненападении.
В середине сентября основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что в случае победы политсилы на парламентских выборах, запланированных на 26 октября, всех виновных в организации военных действий в 2008 году привлекут к ответственности. Кроме того, Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за конфликт, который развязал экс-президент Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение», добавил он.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня «Град». Войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу — Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела туда войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных.
Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это решение отражает нынешние реалии и не подлежит пересмотру. Тбилиси по-прежнему не признает эти два региона и считает их своими.