Трентон
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саудовская Аравия намерена поддержать Ливан на фоне эскалации конфликта

ДУБАЙ, 30 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия намерена оказать медицинскую и гуманитарную помощь жителям Ливана, которые оказались в «критических обстоятельствах» после начала израильской операции против организации «Хезболлах». Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.

Источник: Reuters

«Поддерживая братьев в Ливане, руководство королевства распорядилось оказать медицинскую и гуманитарную помощь ливанскому народу, чтобы поддержать его в этих критических обстоятельствах», — указано в документе, опубликованном на странице министерства в X (ранее Twitter).

Как отмечается в заявлении, королевство с «большой обеспокоенностью» следит за ситуацией в Ливане и выступает за сохранение суверенитета и территориальной целостности республики. «Саудовская Аравия подтверждает свою поддержку братского ливанского народа в этом противостоянии», — добавили в ведомстве.