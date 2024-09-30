Саудовская Аравия намерена поддержать Ливан на фоне эскалации конфликта

«Поддерживая братьев в Ливане, руководство королевства распорядилось оказать медицинскую и гуманитарную помощь ливанскому народу, чтобы поддержать его в этих критических обстоятельствах», — указано в документе, опубликованном на странице министерства в X (ранее Twitter).
Как отмечается в заявлении, королевство с «большой обеспокоенностью» следит за ситуацией в Ливане и выступает за сохранение суверенитета и территориальной целостности республики. «Саудовская Аравия подтверждает свою поддержку братского ливанского народа в этом противостоянии», — добавили в ведомстве.