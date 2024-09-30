Президент Польши предстанет перед судом

Организация подала иск, обвинив Дуду в «оскорблении граждан своего государства» во время его прошлогоднего выступления. Тогда он отрицательно оценил фильм Агнешки Холланд «Зеленая граница» о событиях на границе Польши и Белоруссии, показывающий в негативном свете польских пограничников и других силовиков. Дуда тогда заявил, что не удивился тому, что сотрудники Пограничной стражи Польши использовали фразу «только свиньи сидят в кинотеатре», известную со времен гитлеровской оккупации Польши, когда в кинотеатрах показывали пропагандистские фильмы нацистов.