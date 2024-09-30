Орбан назвал исторической победу Австрийской партии свободы на выборах

Как сообщило МВД Австрии со ссылкой на предварительные результаты, АПС занимает на выборах в парламент первое место с 29,2% голосов. На втором месте пока находится правящая Австрийская народная партия (АНП) с 26,5%. На третьем месте впервые в своей истории оказалась Социал-демократическая партия Австрии с 21% голосов. Четвертое место получает «Новая Австрия — Либеральный форум» (NEOS) с 9%. На пятом месте расположились «Зеленые», которые входят в нынешнюю правящую коалицию, с 8% голосов.