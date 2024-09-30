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Орбан назвал исторической победу Австрийской партии свободы на выборах

БУДАПЕШТ, 30 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил с победой на парламентских выборах в Австрии выступающую против санкций в отношении РФ Австрийскую партию свободы (АПС), назвав ее победу исторической.

Источник: AP 2023

«Еще одна победа “Патриотов” (фракции Европарламента “Патриоты Европы” — прим. ТАСС) — историческая победа АПС в Австрии! Поздравляем [председателя АПС] Герберта Кикля!» — написал Орбан на своей странице в Х (ранее Twitter).

Как сообщило МВД Австрии со ссылкой на предварительные результаты, АПС занимает на выборах в парламент первое место с 29,2% голосов. На втором месте пока находится правящая Австрийская народная партия (АНП) с 26,5%. На третьем месте впервые в своей истории оказалась Социал-демократическая партия Австрии с 21% голосов. Четвертое место получает «Новая Австрия — Либеральный форум» (NEOS) с 9%. На пятом месте расположились «Зеленые», которые входят в нынешнюю правящую коалицию, с 8% голосов.

Депутаты от АПС получают шанс занять 58 кресел в парламенте из 183. К АНП отходят 52 места, что на 19 меньше по сравнению с прошлым созывом. Социал-демократы получают 41 мандат, NEOS и «Зеленые» — 17 и 15 соответственно.