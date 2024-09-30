Орбан назвал исторической победу Австрийской партии свободы на выборах

«Еще одна победа “Патриотов” (фракции Европарламента “Патриоты Европы” — прим. ТАСС) — историческая победа АПС в Австрии! Поздравляем [председателя АПС] Герберта Кикля!» — написал Орбан на своей странице в Х (ранее Twitter).
Как сообщило МВД Австрии со ссылкой на предварительные результаты, АПС занимает на выборах в парламент первое место с 29,2% голосов. На втором месте пока находится правящая Австрийская народная партия (АНП) с 26,5%. На третьем месте впервые в своей истории оказалась Социал-демократическая партия Австрии с 21% голосов. Четвертое место получает «Новая Австрия — Либеральный форум» (NEOS) с 9%. На пятом месте расположились «Зеленые», которые входят в нынешнюю правящую коалицию, с 8% голосов.
Депутаты от АПС получают шанс занять 58 кресел в парламенте из 183. К АНП отходят 52 места, что на 19 меньше по сравнению с прошлым созывом. Социал-демократы получают 41 мандат, NEOS и «Зеленые» — 17 и 15 соответственно.