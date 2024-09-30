Нетаньяху заявил, что Израиль меняет баланс сил на Ближнем Востоке

«Мы разгромили [радикальное палестинское движение] ХАМАС в Газе, мы ликвидировали большую часть его командной цепочки, мы нанесли мощный удар по [ливанской шиитской организации] “Хезболлах”, мы ликвидировали [ее лидера Хасана] Насруллу, мы систематически устраняем ее высших командиров, включая еще одну ликвидацию сегодня (29 сентября — прим. ТАСС) в Ливане. Параллельно Армия обороны Израиля некоторое время назад снова нанесла удар по нашим врагам в Йемене. Все видят размах, все видят огонь по целям, все видят цену, которую платят те, кто на нас нападает», — сказал он.