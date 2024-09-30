Нетаньяху заявил, что Израиль меняет баланс сил на Ближнем Востоке

«Мы разгромили [радикальное палестинское движение] ХАМАС в Газе, мы ликвидировали большую часть его командной цепочки, мы нанесли мощный удар по [ливанской шиитской организации] “Хезболлах”, мы ликвидировали [ее лидера Хасана] Насруллу, мы систематически устраняем ее высших командиров, включая еще одну ликвидацию сегодня (29 сентября — прим. ТАСС) в Ливане. Параллельно Армия обороны Израиля некоторое время назад снова нанесла удар по нашим врагам в Йемене. Все видят размах, все видят огонь по целям, все видят цену, которую платят те, кто на нас нападает», — сказал он.
По оценке премьера, его страна сейчас «переживает великие, но в то же время трудные времена», ведя «войну на семи фронтах». «Великие дни, потому что мы меняем стратегическую реальность на Ближнем Востоке. Изменение баланса сил влечет за собой возможность создания новых альянсов в нашем регионе, поскольку Израиль побеждает. Наши враги и наши друзья снова видят Израиль таким, какой он есть — сильной, решительной, могущественной страной», — уверен Нетаньяху.
29 сентября армия Израиля сообщила, что нанесла авиаудары по объектам мятежников-хуситов в Йемене, в том числе по морскому порту в Ходейде, в ответ на попытку обстрела израильской территории, предпринятую радикалами днем ранее. В налете участвовали десятки самолетов ВВС, удары наносились на удалении 1,8 тыс. км от границы еврейского государства. Это вторая израильская атака на Ходейду с начала эскалации напряженности на Ближнем Востоке. 20 июля, на следующий день после того, как запущенный мятежниками беспилотник атаковал Тель-Авив, авиация нанесла удар по объектам хуситов в порту Ходейды.
23 сентября Израиль начал операцию «Стрелы севера» против формирований «Хезболлах» в Ливане, в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам организации. Заявленная цель — создание безопасных условий в северных приграничных районах еврейского государства, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч жителей. В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был ликвидирован Насрулла. «Хезболлах» подтвердила его гибель и пообещала продолжить противостоять Израилю.